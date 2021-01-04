"Хорошее воспитание": В США отец заставил голодного ребенка шесть часов открывать банку бобов

Фото из открытых источников

Поделившись своей "радостью" в соцсети, мужчине пришлось позже удалить свой аккаунт

В Соединенных Штатах музыкант Джон Родерик решил дать своей голодной дочери урок и заставил девочку шесть часов открывать банку. Об этом сообщает BBC News Украина.

Согласно сообщению, история началась с того, что к мужчине пришла дочь, она принесла с собой банку бобов, консервный нож и попросила папу приготовить ей бобы.

Однако отец спросил, знает ли она, как работает консервный нож. Когда же девочка призналась, что не знает, мужчина решил воспользоваться ситуацией и преподать дочери урок самостоятельности.

Как отмечается, в конце концов ребенок пытался открыть банку шесть часов. Девочка таки сделала это и съела бобы.

Новости по теме: Украинка вырастила дома необычные цветные бананы

Таким педагогическим успехом мужчина решил поделиться в соцсети. В своем Twitter Родерик назвал инцидент победой "хорошего воспитания". Однако пользователи соцсетей обвинили отца в халатности, а некоторые иронично окрестили его "отцом-бобом".

Несмотря на то, что кое-кто поддержал мужчину, поскольку такие вещи учат "независимости" и "личностному росту", большинство людей отнеслось к ситуации критически, считая, что отец должен был прежде всего накормить голодного ребенка.

Сначала мужчина пытался защищаться, заверив, что с его ребенком все в порядке и ничего плохого не произошло, но в конце концов удалил аккаунт из Twitter.

Напомним, недавно в городе Обухов мужчина в костюме Санта-Клауса на мотопараплане летал над городом и сбрасывал детям с неба конфеты.