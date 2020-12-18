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Google начал переводить на русский слово "президент" как "Владимир Владимирович"

Неправильный результат отображается при переводе с английского

Владимир Путин Фото из открытых источников

Сервис "Google Переводчик" начал переводить фразу "Thank you, Mr President" (Спасибо, господин президент) как "Спасибо, Владимир Владимирович". Об этом сообщает "Страна.иа".

Отмечается, что в случае написания фразы с использованием больших букв и ком, то слово "президент" сервис переводит как "Владимир Владимирович". Однако если написать хотя бы одно слово с маленькой буквы, то фраза переводится корректно. Пока в компании не комментируют, почему так произошло.

Неправильный перевод Скриншот

Напомним, вчера, 17 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, во время которой он анонсировал наращивание Россией поддержки Донбасса. По его словам, речь идет о поддержке производства, инфраструктуры и социальных вопросов.

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Также он заявил, что пока не решил баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Путин добавил, что поправки к Конституции, которые позволяют ему оставаться у власти до 2036 года, были приняты "на благо страны".

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