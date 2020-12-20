Главный инфекционист США вакцинировал Санта-Клауса против коронавируса

Чиновник заверил, что лично сделал прививку Санте

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что лично вакцинировал Санта-Клауса против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом американский чиновник сообщил в эфире CNN.

Отвечая на вопрос обеспокоенного ребенка о доставке подарков на Рождество, Фаучи отметил, что посетил Северный полюс и сделал прививку Санте. "Я позаботился об этом... Я совершил поездку на Северный полюс... и сам сделал прививку Санта-Клауса. Я измерил его уровень иммунитета, и он в порядке. Он может спуститься в дымоход. Он может оставить подарки,.. и вам не о чем беспокоиться", – сказал главный инфекционист.

Напомним, недавно представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове заявила, что Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу COVID-19. По ее словам, пандемия не сможет помешать Санте путешествовать по миру и вручать подарки на Рождество.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Ирландии позволило Санта-Клаусу путешествовать по стране во время карантина без отбывания двухнедельной самоизоляции. В то же время людям нужно будет держаться от Санта-Клауса на расстоянии не менее 2 метров на всех этапах встречи с ним.