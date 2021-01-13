Гитарист "Queen" выпустил духи с запахом барсука
Аромат "Save Me" получил название от одноименного хита группы
Гитарист легендарной британской рок-группы "Queen" Брайан Мэй совместно с главой парфюмерного бренда Xerjoff" Серджио Момо выпустил духи с названием "Save Me" в честь песни 1980-ых годов. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.
По его словам, лимитированная коллекция духов будет иметь аромат сандалового дерева и барсука. Выбирать такой запах стоит тем, кто хочет почувствовать на себе дух британской деревни.
Вырученные с продажи деньги пойдут на защиту животных дикой природы.
"Спасение диких животных никогда не пахло так хорошо! Присоединяйтесь к запуску "Xerjoff" Момо сегодня! Этот удивительный человек делает что - то замечательное для благосостояния животных", - отметил гитарист.
Желающим приобрести уникальные духи можно сделать это на сайте компании "Xerjoff". Стоимость 50 мл стоит 235 евро (8 038 грн). Впрочем такой же флакончик, но с автографами разработчиков, обойдется значительно дороже. Ценители необычных запахов заплатят за него 500 евро (17 104 грн).
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