Французские жандармы провели "спецоперацию" по задержанию плюшевой пантеры
"Дикое животное" отдыхала на берегу реки
Жандармерия муниципалитета Иль-сюр-Тет во Франции получила сообщение о возможном пребывании на берегу реки пантеры. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили, что пантера — плюшевая, передает жандармерия департамента Восточные Пиренеи.
Согласно сообщению, инцидент произошел во вторник, 30 июня.
"Не теряя времени, на место происшествия отправилась группа. Благодаря идеальному знанию местности и местной фауны было проведено быстрое расследование. Действительно, дикое животное, о котором сообщалось, быстро нашли. С жандармами оно было покладистой: им не пришлось применять дополнительных средств для ее нейтрализации", — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что владелец плюшевой пантеры в случае необходимости может обратиться к ним за помощью.
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