Французские жандармы провели "спецоперацию" по задержанию плюшевой пантеры

"Не теряя времени, на место происшествия отправилась группа. Благодаря идеальному знанию местности и местной фауны было проведено быстрое расследование. Действительно, дикое животное, о котором сообщалось, быстро нашли. С жандармами оно было покладистой: им не пришлось применять дополнительных средств для ее нейтрализации", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что владелец плюшевой пантеры в случае необходимости может обратиться к ним за помощью.

Задержанная пантера во Франции Facebook

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Напомним, ранее в американском городе Сан-Хосе, что в штате Калифорния, по улицам прогулялись около двух сотен коз.