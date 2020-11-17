Французская радиостанция по ошибке опубликовала заготовленные некрологи ряда знаменитостей

Королева Елизавета II Фото из открытых источников

В результате сбоя было опубликовано около 100 заготовок, не только на сайте радиостанции

Французская радиостанция France Internationale случайно включила в эфире заготовленные некрологи королевы Великобритании Елизаветы II, всемирно известного футболиста Пеле, актера Клинта Иствуда и других. Об этом пишет BBC.

На станции объяснили, что произошла "техническая проблема", из-за чего и вышел этот "казус". После этого представители France Internationale извинились перед слушателями и людьми, которых они "похоронили".

"Телерадиоорганизации и средства массовой информации часто заготавливают некрологи, чтобы иметь возможность немедленно опубликовать его, когда будет объявлено о смерти. Проблема произошла, когда RFI перемещал свой веб-сайт в другую систему управления контентом", - говорится в сообщении.

В то же время в результате сбоя было опубликовано около 100 заготовок, не только на сайте радиостанции, но и их партнеров: Google и Yahoo.

Новости по теме: На сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями Рогозина

Напомним, недавно новый номер французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел с обложкой, на которой изображены в виде карикатуры три танцовщицы кабаре, которые держат в руках свои же отрезанные головы.