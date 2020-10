Фанаты "Гарри Поттера" два часа ждали "Хогвартс-экспресс", а его перекрыл другой поезд

Часть фанатов увидела лишь приближение и отдаление поезда

Десятки поклонников фильмов про Гарри Поттера собрались на станции Драмри в Шотландии, чтобы посмотреть на проезжающий туристический поезд Jacobite с паровым локомотивом — тот самый, который сняли как поезд "Хогвартс-экспресс" в экранизациях романов Джоан Роулинг.

Как сообщает SkyNews и другие издания в Twitter, фанаты Поттера ждали состав несколько часов. И дождались!

Однако, произошла небольшая заминка: ровно в ту же минуту мимо станции Драмри проезжал другой — не такой интересный — поезд. И он закрыл вид на "Хогвартс-экспресс" всем, кто стоял на одной из двух платформ.

Вот как это выглядело:

Harry Potter fans were left disappointed as a commuter train passed through the station at the same time as the steam train which served as the Hogwarts Express



More here: https://t.co/Kd0UZfHMIr pic.twitter.com/jjlsxaxEJZ