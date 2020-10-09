Facebook заблокировал "слишком сексуальный" лук

Пользователь соцсети спутал овощ с женской грудью

Социальная сеть Facebook приняла фото с изображением лука за женскую грудь и заблокировала сообщение как "неприличное". Позже в компании отменили бан и объяснились, передает издание BBC.

Согласно сообщению, снимок лука появился на странице интернет-магазина Gaze Seed Company, где продают семена овощей.

Один из пользователей сети отметил снимок как "неприличный". Согласно политике Facebook, изображения с полностью обнаженным телом не разрешены к показу. Именно с женской интимной частью тела и перепутали лук.

Позже в компании отменили свой бан. Представители компании отметили, что их действия, которые объясняются автоматическими технологиями, не отличившими овощ от обнаженного тела, были ошибочны.

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