Facebook заблокировал "слишком сексуальный" лук
Пользователь соцсети спутал овощ с женской грудью
Социальная сеть Facebook приняла фото с изображением лука за женскую грудь и заблокировала сообщение как "неприличное". Позже в компании отменили бан и объяснились, передает издание BBC.
Согласно сообщению, снимок лука появился на странице интернет-магазина Gaze Seed Company, где продают семена овощей.
Один из пользователей сети отметил снимок как "неприличный". Согласно политике Facebook, изображения с полностью обнаженным телом не разрешены к показу. Именно с женской интимной частью тела и перепутали лук.
Позже в компании отменили свой бан. Представители компании отметили, что их действия, которые объясняются автоматическими технологиями, не отличившими овощ от обнаженного тела, были ошибочны.
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Напомним, ранее Facebook удалил рекламу, размещенную на странице действующего президента Дональда Трампа, где четко виден символ, который нацисты использовали для классификации политических заключенных во время Второй мировой войны, поскольку такое изображение нарушает политику компании.