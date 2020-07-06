Элайджа Вуд записал видео для кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико

Виктор Бабарико Фото из открытых источников

Актёр выразил надежду, что скоро Бабарико и его сына освободят

Актёр Элайджа Вуд записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которых ранее задержали и которые на данный момент находятся в СИЗО. Об этом сообщила девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева в Instagram.

В своём видео актёр сказал, что записать обращение его попросили друзья семьи Бабарико. По его словам, он читал о ситуации, в которую попали Виктор и Эдуард, и выразил надежду, что скоро их освободят.

"Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из "Властелина колец": "В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться". Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!" — сказал Вуд.

Однако, пользователи сети обратили внимание, что видео актера было записано через сервис Cameo, через который у знаменитостей можно заказать подобные видео за определенную плату. Отмечается, что Виктор Бабарико и члены его семьи являются фанатами "Властелина колец" и часто пересматривают режиссёрские версии картины.

Напомним, в начале июля главного оппонента президента Александра Лукашенко на будущих выборах в Беларуси Виктора Бабарико обвинили в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.