Джордж Клуни постригся пылесосом во время телешоу. Видео
Существует специальная насадка для пылесоса, которая позволяет стричь волосы
Голливудский актер Джордж Клуни пришел на шоу американского телеведущего Джимми Киммел и рассказал, что уже более 20 лет стрижет себя сам с помощью специальной насадки для пылесоса.
По словам актера, в пандемию, когда не работали парикмахерские, он не особо и зарос. Поскольку для этого у него есть специальная насадка для пылесоса Flowbee, которой просто нужно пройтись по голове!
Во время беседы с Киммел актер достал один из Flowbee и провел инструктаж. К сожалению, процесс стрижки прервали рекламным блоком с новым фильмом Клуни "Полуночные небо". Поэтому так и не удалось узнать, сколько вообще нужно времени, чтобы тщательно пропылесосить волос.
Впрочем, потерпим, что Flowbee - это реальное устройство, не шутка и не выдумка, и им действительно можно постричь волосы.
Ранее сообщалось, что известный актер Орландо Блум сделал татуировку с именем сына, использовав азбуку Морзе, и не заметил, как в нем скрылась ошибка.