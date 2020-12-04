Джордж Клуни постригся пылесосом во время телешоу. Видео

Джордж Клуни Фото из открытых источников

Существует специальная насадка для пылесоса, которая позволяет стричь волосы

Голливудский актер Джордж Клуни пришел на шоу американского телеведущего Джимми Киммел и рассказал, что уже более 20 лет стрижет себя сам с помощью специальной насадки для пылесоса.

По словам актера, в пандемию, когда не работали парикмахерские, он не особо и зарос. Поскольку для этого у него есть специальная насадка для пылесоса Flowbee, которой просто нужно пройтись по голове!

Во время беседы с Киммел актер достал один из Flowbee и провел инструктаж. К сожалению, процесс стрижки прервали рекламным блоком с новым фильмом Клуни "Полуночные небо". Поэтому так и не удалось узнать, сколько вообще нужно времени, чтобы тщательно пропылесосить волос.

Впрочем, потерпим, что Flowbee - это реальное устройство, не шутка и не выдумка, и им действительно можно постричь волосы.

Ранее сообщалось, что известный актер Орландо Блум сделал татуировку с именем сына, использовав азбуку Морзе, и не заметил, как в нем скрылась ошибка.