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Джаред Лето признался, что потерял свой "Оскар" три года назад

Джаред Лето Фото из открытых источников

Престижную кинонаграду он получил в 2014 году За лучшую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей"

Американский актер и певец Джаред Лето рассказал, что его "Оскар" странным образом исчез около трех лет назад. Об этом он сказал в программе The Late Late Show с Джеймсом Корденом, передает Independent.

Актер рассказал, что потерял статуэтку во время переезда в новый дом в Лос-Анджелесе. А сам факт того, что она исчезла он заметил лишь 3 года назад.

"Возможно, статуэтка и впрямь где-то лежит, но мы все обыскали. Надеюсь, она в добрых руках", — добавил Лето.

Также он сказал, что на его статуэтке была вмятина, поскольку однажды актер случайно ударил ее об перила лестницы.

К слову, престижную кинонаграду он получил в 2014 году за лучшую роль второго плана в фильме "Далласький клуб покупателей".

Заметим, что Джаред Лето не единственный "счастливчик", Анджелина Джоли тоже потеряла статуэтку, которую она получила в 1999 году за фильм "Прерванная жизнь".

Свои оскары также потеряли Дженнифер Лоуренс, Мэтт Дэймон, Джефф Бриджес, Колин Ферт и Бинг Кросби.

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Напомним, следующая, 93-я церемония награждения премии " Оскар", которую перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 года, состоится вживую.

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