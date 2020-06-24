Детский рисунок вместо Девы Марии: В Испании разгорелся новый скандал с реставрацией картин

Реставратор даже сделал две попытки, чтобы спасти положение

Чтобы реставрировать картину Мурильо, реставратор сделал две попытки Фото из открытых источников

Частный коллекционер произведений искусства с Испано, который заплатил реставратору мебели 1 200 евро за чистку картины, был потрясен, когда увидел результат реставрации картины художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо, передает BBC.

Но, несмотря на две попытки улучшить картину "Непорочное Зачатие", узнать ее теперь невозможно. После этого инцидента начали вспоминать другие неудачные "реставрации" в Испании.

В частности, в 2012 году пожилая прихожанка попыталась восстановить ценную фреску с изображением Иисуса Христа в местной церкви близ Сарагосы. Ее проба кисти привела к тому, что картину начали называть "Обезьяна Христос" или "Пушистый Иисус".

"Ecce Homo" (Вот Человек) кисти Элиаса Гарсии Мартинеса (слева) была украшением церкви Храм Милосердия близ Сарагосы более 100 лет. Дело - то, что с ней произошло, после работы пенсионерки. Фото из открытых источников

В прошлом году статуя Святого Георгия XVI века в церкви в Наварре также привлекла внимание общественности.

После работ по реставрации кое-кто сравнивал ее новый облик с игрушкой Playmobile.

Статуя Святого Георгия до и после реставрации Фото из открытых источников

Сейчас в Испании нет закона, который бы запрещал людям восстанавливать произведения искусства, если в них нет необходимых навыков.

Профессиональная ассоциация реставраторов страны (Acre) приговорил отсутствие правового регулирования в этой сфере и назвала недавний инцидент актом вандализма.

"Это отсутствие регулирования означает отсутствие защиты нашего наследия", - говорится в заявлении Acre.

"В последние годы специалисты из реставраций и консервации были вынуждены эмигрировать или оставить свою профессию из-за нехватки возможностей", - добавила ассоциация.

Там также предостерегли, что всей этой отрасли в Испании вообще грозит исчезновение.

Напомним, во Львове неизвестные лица зарисовали краской исторические надписи на польском языке в детской библиотеке "Под Высоким Замком", что на улице Бы. Хмельницкого, которая сейчас находится на реконструкции.