Цукерберг намазался солнцезащитным кремом и стал мемом. Фото

Забавная ситуация случилась с миллиардером во время отдыха

Марк Цукерберг на отдыхе New York Post

Основателя компании Facebook Марка Цукерберга сфотографировали, когда он, катаясь на серфе, намазал лицо слишком толстым слоем солнцезащитного крема, а через некоторое интернет заполонили мемы. Об этом сообщает New York Post.

Согласно сообщению, предприниматель отдыхал на Гавайских островах и очевидно, чтобы защитить кожу, намазал лицо очень обильным количеством крема. Забавные снимки попали в сеть, где пользователи сразу же сравнили основателя Facebook с Джокером, Дональдом Трампом доктором Моро и другими известными людьми и персонажами.

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

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Как отмечается, 36-летнего Цукерберга с белой маской крема на лице сняли, когда он катался на електросерфе Efoil за 12 тыс. долларов в сопровождении профессионального серфера Кая Ленни и группы охранников.

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

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Напомним, недавно состояние Марка Цукерберга уменьшились на 7,2 млрд долларов из-за бойкота рекламы в Facebook.