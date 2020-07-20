live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Цукерберг намазался солнцезащитным кремом и стал мемом. Фото

Забавная ситуация случилась с миллиардером во время отдыха

Марк Цукерберг на отдыхе New York Post

Основателя компании Facebook Марка Цукерберга сфотографировали, когда он, катаясь на серфе, намазал лицо слишком толстым слоем солнцезащитного крема, а через некоторое интернет заполонили мемы. Об этом сообщает New York Post

Согласно сообщению, предприниматель отдыхал на Гавайских островах и очевидно, чтобы защитить кожу, намазал лицо очень обильным количеством крема. Забавные снимки попали в сеть, где пользователи сразу же сравнили основателя Facebook с Джокером, Дональдом Трампом доктором Моро и другими известными людьми и персонажами.

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Новости по теме: В Украине Facebook удалил фейковые аккаунты, которые занимались политагитацией

Как отмечается, 36-летнего Цукерберга с белой маской крема на лице сняли, когда он катался на електросерфе Efoil за 12 тыс. долларов в сопровождении профессионального серфера Кая Ленни и группы охранников.

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Мемы про Марка Цукерберга Twitter

Новости по теме: Facebook удалил предвыборную рекламу Трампа из-за нацистской символики

Напомним, недавно состояние Марка Цукерберга уменьшились на 7,2 млрд долларов из-за бойкота рекламы в Facebook.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Новый глава НБУ: Оценки и прогнозы экспертов В Одессе вспышка коронавируса, глава НБУ задекларировал миллионное состояние, а Канье Уэст идет в президенты: Актуальное на утро 17 июля НБУ должен служить народу Украины, а не использоваться для обслуживания внешних спекулянтов, – Бойко Глава НБУ – банкир: Кем является Кирилл Шевченко и что он пообещал президенту на новой должности
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу