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ЦИК с понедельника запустит шуточную интернет-игру о выборах

Фото из открытых источников

Проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избиркомов и кандидатов

Центральная избирательная комиссия запустит бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", на котором в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шутливой форме будут учить избирательным темам. Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе ЦИК.

"21 сентября ЦИК запускает бесплатный портал "ЦИК: Просвещение", курс "Просто о выборах". Обучение будет проходить в виде интерактивной интернет-игры в доступной и шуточной форме. Указанный проект разработан для избирателей, наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов. В целом каждый желающий сможет лично початиться на тему выборов с Платоном, Черчиллем, княгиней Ольгой и другими почтенными персонами", - отметили в комиссии.

"ЦИК: Просвещение" сейчас является единственным образовательным порталом о выборах "простым языком".

Также анонсируется, что на портале каждый сможет бесплатно ознакомиться и углубить знания о выборах и демократии, о принципах выборов и их организации, об избирательных системах и других важных темах в простой манере. Никаких цитирований законов и скучных определений здесь нет.

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Напомним, ранее в ЦИК рассказали, как будут проходить 25 октября местные выборы в условиях карантина. В частности, избирателям рекомендуется иметь при себе личные ручки и защитные маски. Также ЦИК рекомендовала Кабмину во время подготовки к местным выборам создать условия на участках для дезинфекции рук при входе на участок и выходе и обеспечить наличие защитных масок или респираторов.

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