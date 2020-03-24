Чтобы не заразить: В Ровенской области мужчина поселился в лесу через коронавирус

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Таким образом мужчина оградил других людей от возможного заражения

В Ровенской области мужчина, который недавно вернулся из-за границы, самоизолировался в лесу, чтобы не заразить других людей. Об этом сообщает пресс-служба Гощанской поселкового совета.

"Олег Сачук работает водителем-экспедитором. Одной из его последних поездок была именно Италия. Олег знал о том, что карантина не избежать, поэтому решил самоизолироваться - остаться в селе у реки Горынь", - отметили в пресс-центре.

Как выяснилось, дома вместе с Олегом проживают его жена и дети. Поэтому мужчина таким образом решил обезопасить не только себя, но и семью, и других людей, которые могли бы контактировать с ним.

Напомним, недавно в Житомирской области правоохранители разоблачили мужчину, который скрыл факт заражения коронавирусом и продолжал перевозить туристов в Украину из-за границы.