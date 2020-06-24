Четвероногий работник: В Херсоне водоканал официально нанял пса Рекса
Животное подобрали сотрудники водоканала несколько месяцев назад
Штат Херсонского водоканала пополнился новым четвероногим сотрудником, им стал собака Рекс. Об этом сообщает в Facebook директор Херсонводоканалу Михаил Чемерис.
По словам руководителя коммунального предприятия, животное осталось без хозяев, поэтому работники водоканала решили помочь и дали приют собаке. Однако на этом история не закончилась, ведь сейчас пес Рекс стал полноценным членом команды коммунальщиков.
"Так вот, ему у нас комфортно. Он зачислен в штат, имеет паспорт, постоянно осматривается ветеринаром, имеет свой вольер и уже дает знать о приближении незнакомых", - рассказал Чемерис.
Напомним, недавно ученые университета Хельсинки пришли к выводу, что собаки с помощью обоняния могут распознавать больных COVID-19.