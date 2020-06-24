Четвероногий работник: В Херсоне водоканал официально нанял пса Рекса

Животное подобрали сотрудники водоканала несколько месяцев назад

Пес Рекс стал частью команды Херсонского водоканала Facebook Михаила Черемиса

Штат Херсонского водоканала пополнился новым четвероногим сотрудником, им стал собака Рекс. Об этом сообщает в Facebook директор Херсонводоканалу Михаил Чемерис.

По словам руководителя коммунального предприятия, животное осталось без хозяев, поэтому работники водоканала решили помочь и дали приют собаке. Однако на этом история не закончилась, ведь сейчас пес Рекс стал полноценным членом команды коммунальщиков.

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"Так вот, ему у нас комфортно. Он зачислен в штат, имеет паспорт, постоянно осматривается ветеринаром, имеет свой вольер и уже дает знать о приближении незнакомых", - рассказал Чемерис.

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Напомним, недавно ученые университета Хельсинки пришли к выводу, что собаки с помощью обоняния могут распознавать больных COVID-19.