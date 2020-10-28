Чечня заплатит родителям новорождённых 100 тыс. рублей, если ребёнка назовут в честь пророка Мухаммеда

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Выплаты смогут получить родители, чьи дети родятся с 28 по 29 октября

Власти Чечни выплатят по 100 000 рублей семьям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи. Об этом заявил помощник главы Чечни, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев, передаёт ТАСС.

В частности, выплаты смогут получить родители, чьи дети родятся с 28 по 29 октября.

"В рамках данной акции с 12 ночи сегодня до 12 ночи завтра все новорожденные дети в Чеченской Республике, получившие имена нашего любимого пророка, членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших его сподвижников, получат по 100 тыс. рублей. Эта акция ежегодно проходит в честь дня рождения пророка, но в этом году станет более широкомасштабной. В прошлом году только мальчики получили выплаты", - сказал Дудаев.

Он отметил, что в республике также пройдут массовые религиозные мероприятия и выставка реликвий пророка Мухаммеда.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон подталкивает людей к терроризму, сказав, что во внешней политике России надо ориентироваться на линию, которую формирует глава государства, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой.