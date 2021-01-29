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Часть тела Меган Маркл признана самой красивой в мире, но герцогиня ее стесняется

Меган Маркл Фото из открытых источников

Британские врачи-ортопеды провели исследование, основываясь на принципах золотого сечения

Часть тела Меган Маркл, которой герцогиня стесняется, признана самой красивой среди мировых знаменитостей. При этом сама экс-актриса стесняется этой части, поскольку речь идет о ее стопе, пишет The Sun.

Отмечается, что британские врачи-ортопеды провели исследование, основываясь на принципах золотого сечения, и с помощью формул вывели идеал.

Как оказалось, стопы Меган наиболее приближены к совершенству, имея коэффициент 95%. А длина свода стопы совпадает с правилом золотого сечения на 97%. Эксперты говорят, что стопы герцогини можно по праву считать королевскими.

Второе место занимает Эмма Уотсон - ее показатель 91%, на втором - Ким Кардашьян с 89%, а на третьем - Мила Кунис, 88%.

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