Бывшая российская балерина Волочкова показала на пляже шпагат в ластах
Поперечный шпагат - излюбленная поза Анастасии Волочковой
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в своей излюбленной позе - на поперечном шпагате, но в этот раз она его усовершенствовала. Фото появилось в Instagram артистки.
На очередном подобном снимке 44-летняя танцовщица надела на ноги ласты. Волочкова подписала его: "Мне кажется, так мой шпагат ещё длиннее".
Снимок лайкнули более восьми тысяч подписчиков. Правда, комментарии к нему балерина отключила.
На следующем посте с еще одним шпагатом, она написала, что снимок сделан на Мальдивах, на пляже отеля Sun Siyam Iru Veli.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в Ватикане обратились к администрации социальной сети Instagram с просьбой расследовать, как на фотографии бразильской модели Натальи Гариботто оказался "лайк" с официального аккаунта Папы Римского Франциска.