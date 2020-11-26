Бывшая российская балерина Волочкова показала на пляже шпагат в ластах

Анастасия Волочкова в своем любимом шпагате на Мальдивах Instagram/Анастасия Волочкова

Поперечный шпагат - излюбленная поза Анастасии Волочковой

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в своей излюбленной позе - на поперечном шпагате, но в этот раз она его усовершенствовала. Фото появилось в Instagram артистки.

На очередном подобном снимке 44-летняя танцовщица надела на ноги ласты. Волочкова подписала его: "Мне кажется, так мой шпагат ещё длиннее".

Снимок лайкнули более восьми тысяч подписчиков. Правда, комментарии к нему балерина отключила.

На следующем посте с еще одним шпагатом, она написала, что снимок сделан на Мальдивах, на пляже отеля Sun Siyam Iru Veli.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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