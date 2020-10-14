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Британская сеть супермаркетов отправила в стратосферу куриный наггетс. Видео

Фото из открытых источников

Запуск состоялся на ферме в Уэльсе

В честь своего 50-летия британская сеть супермаркетов Iceland отправила в стратосферу куриный наггетс, прикрепленный к метеорологическому зонду. Об этом пишет The Daily Mail.

Сообщается, что запуск состоялся на ферме в Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании. Наггетс набрал высоту в 33 528 метров, развил скорость до 322 км/ч и пережил температуру в минус 60 градусов Цельсия. 

Позже он вместе с зондом упал где-то в холмах. Участники эксперимента отправились на место приземления и сфотографировались на память.

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Напомним, недавно социальная сеть Facebook приняла фото с изображением лука за женскую грудь и заблокировала сообщение как "неприличное". Позже в компании отменили свой бан. Представители компании отметили, что их действия, которые объясняются автоматическими технологиями, не отличившими овощ от обнаженного тела, были ошибочны.

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