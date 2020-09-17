Британец использовал змею как маску в транспорте

Британец вместо маски использовал живую змею Фото из открытых источников

В департаменте по вопросам транспорта уже отреагировали на такую идею

В автобусе вблизи Манчестера (Великобритания) заметили мужчину, который вместо того, чтобы воспользоваться защитной маской во время поездки, обмотал шею и частично голову живой змеей, передает BBC.

Мужчину с рептилией увидели в автобусе на маршруте из Свинтона в Манчестер в понедельник, 14 сентября. По словам свидетелей происшествия, вместо того, чтобы воспользоваться защитной маской для лица, он обмотал шею и частично голову живой змеей.

В департаменте по вопросам транспорта Манчестера, изданию заявили, что рептилия не может считаться адекватной заменой защитной маске.

По словам представителя ведомства, согласно рекомендациям правительства, прикрывать лицо в общественных местах можно не только хирургической маской, но и шарфом, банданой или собственноручно изготовленной маской для лица. Но не животным.

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