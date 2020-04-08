Британца, который пытался украсть четыре медицинские маски, посадили в тюрьму

Медицинские маски Фото из открытых источников

Мужчину посадили на 12 недель

В Великобритании мужчина хотел украсть четыре медицинские маски, в результате чего его задержали и посадили в тюрьму на три месяца. Об этом сообщает The Telegraph

Согласно сообщению, 5 апреля вор проник в городскую больницу на юге Лондона, откуда попытался забрать четыре хирургические маски. Его задержали полицейские неподалеку от госпиталя. 34-летний Лерун Хуссейн сразу признал свою вину.

Местные прокуроры утверждают, что кража могла серьезно повлиять на состояние дел в больнице, поскольку там и так не хватает средств защиты.

В свою очередь, работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: через кризис, вызванный мощной вспышкой коронавірусної инфекции, мест и техники в больницах просто не хватает.