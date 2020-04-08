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Британца, который пытался украсть четыре медицинские маски, посадили в тюрьму

Медицинские маски

 Фото из открытых источников

Мужчину посадили на 12 недель

В Великобритании мужчина хотел украсть четыре медицинские маски, в результате чего его задержали и посадили в тюрьму на три месяца. Об этом сообщает The Telegraph.
 
Согласно сообщению, 5 апреля вор проник в городскую больницу на юге Лондона, откуда попытался забрать четыре хирургические маски. Его задержали полицейские неподалеку от госпиталя. 34-летний Лерун Хуссейн сразу признал свою вину.
 
Местные прокуроры утверждают, что кража могла серьезно повлиять на состояние дел в больнице, поскольку там и так не хватает средств защиты.
 
В свою очередь, работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: через кризис, вызванный мощной вспышкой коронавірусної инфекции, мест и техники в больницах просто не хватает.
 
Ранее сообщалось, что в Великобритании расследуют серию поджогов башен мобильной связи, которая может быть связана с конспирологическими теориями о распространения коронавирус.
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