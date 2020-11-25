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Брэд Питт часами разгружал коробки с едой для бедных семей и его никто не узнал

Звезду "раскрыли" только тогда, когда он решил перекурить

Брэд Питт помогает волонтерам Vida Press

Голливудский актер Брэд Питт во время карантина часами разгружал коробки с едой для бедных семей, но его не узнавали. Об этом сообщает Медуза

Согласно сообщению, звезда вместе с другими волонтерами разгружал коробки с продуктами и раздавал еду семьям с низким доходом в Южном Лос-Анджелесе.

Однако актера, который был одет достаточно просто - маску, обычные джинсы и клетчатую рубашку, никто не узнал. И так проходили часы.

Во время перерыва Питт решил отдохнуть и перекурить, поэтому ему пришлось снять маску, после этого люди сразу узнали звезду. 

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп отпраздновал День Благодарения в Белом доме и помиловал индеек по прозвищу Кукуруза и Начало.

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