Больной коронавирусом князь Монако пожаловался подданным на насморк

Князь Монако Альберт II с супругой из открытых источников

62-летний князь, который самоизолировался во дворце, заверил, что чувствует себя хорошо

Князь Монако Альбер II, который заболел коронавирусом COVID-19 обратился к подданным, чтобы сообщить, что чувствует себя более-менее хорошо, но пожаловался на насморк. Об этом пишет People.

"У меня симптомы как при гриппе, но такое ощущение, что случай довольно легкий. Небольшая температура, не совсем плохо. Немного кашля. В первые несколько дней текло из носа, то был первый признак. Чувствую заложенность носа, но это и все", - рассказал Альбер II.

Князь Монако подчеркнул, что не знает, где он мог заразиться.

"Я несколько недель пытался быть осторожным, использовал санитайзер для рук и всякое такое, но такого не предусмотришь", - отметил он.

Альбер призвал всех быть осторожными и помнить, что, хотя в группе риска в основном люди старшего возраста, заболеть может каждый.

Напомним, накануне, 19 марта, стало известно, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Отмечалось, что состояние монарха не вызывает беспокойства и он продолжает работать.

Как известно, по состоянию на утро, 20 марта, в мире заболело 244 523 человека, умерло более 10 тыс. людей, выздоровел — 86 026 пациента.