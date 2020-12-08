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Более $3 500 за восемь секунд: В Тайване оштрафовали мужчину, который вышел в коридор

Фото из открытых источников

Мужчина находился на изоляции в специальном отеле

Власти Тайваня оштрафовали 100 тыс. тайваньских долларов (примерно 3,5 тыс. долларов США) мигранта с Филиппин, который на 8 секунд вышел в коридор карантинного отеля. Об этом сообщает BBC News Украина

Согласно сообщению, мужчина находился на изоляции в одном из специально обустроенных карантинных отелей города Гаосюн. Строгие правила предусматривают, что жителям таких отелей не можно даже ненадолго покидать пределы своих номеров. Всего в городе действует 56 подобных карантинных отелей.

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Как отмечается, о нарушениях доложили в местный департамент здравоохранения работники отеля, которые заметили мужчину на камерах видеонаблюдения.

Несмотря на столь короткий срок пребывания в коридоре, мужчину оштрафовали на 100 тысяч тайваньских долларов.

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Напомним, недавно телепроповедник из Техаса Кеннет Коупленд попытался изгнать коронавирус с помощью хэви-метал - он требовал, чтобы COVID немедленно покинул территорию США. 

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