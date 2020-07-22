Бердичевский дом культуры провел тендер на закупку двух пакетов по 8 гривен

Фото из открытых источников

Также там опубликовали отчет согласно Закону Украины

Бердичевский Дворец культуры им. А. А. Шабельника провел тендер через систему ProZorro на закупку двух полиэтиленовых пакетов с логотипом автомобильной компании BMW. Цена вопроса — 8 гривен. Об этом говорится в соответствующем странице торгов.

Отмечается, что в "торгах" принимала участие лишь одна предпринимательница, которая и победила.

В комментариях изданию "Бабель" руководство дома культуры сказали, что на онлайн-площадке опубликовали "отчет о закупке без применения закупочных площадок", согласно правилам ProZorro и законом Украины.

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Ранее сообщалось, что правительство решило отменить результаты тендера на разработку проектной документации злітно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр.