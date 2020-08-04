Белорусские СМИ нашли оригинальный способ провести запрещенные соцопросы перед президентскими выборами

Для проведения соцопросов нужно получить от властей соответствующую аккредитацию

Протест в Минске против "углубления интеграции" Беларуси и России Радио Свобода

Незадолго до выборов президента Беларуси, которые состоятся 9 августа, местные СМИ решили провести соцопрос для того, чтобы узнать рейтинг кандидатов. Но поскольку подобные соцопросы в Беларуси запрещены, СМИ решили спросить у людей, как они относятся к фильмам "Одинокий мужчина" и "Три женщины". Соответствующий опрос устроило издание TUT.by.

Отметим, что из-за особенностей законодательства РБ рейтинг Лукашенко и его соперников узнать нельзя, поскольку соцопросы в Беларуси запрещены. СМИ не могут даже проводить онлайн-опросы - ведь их приравняли к опросам общественного мнения - а для этого нужна соответствующая аккредитация, иначе штраф.

Но издание TUT.BY нашло легальный способ опросить своих читателей - и спросило их о фильмах.

Отмечается, что фильм "Одинокий мужчина" набрал 4,9%, "Три женщины" - 62,7%, за любой другой фильм проголосовали 6,7%, а не смотрят фильмы 25,6%.

Граждане Беларуси уже оценили такое решение проблемы.

Реакция на оригинальный соцопрос Фото из открытых источников

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцев", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Заметим, в России отрицают свою причастность к этому инциденту. По словам посла, боевики поехали в санаторий якобы из-за того, что опоздали на рейс в третью страну.

"Они хотели вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике долгое время, а уже позже планировали вернуться в Москву из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси", - добавил он.

Сами же "вагнеровцы" заявили, что намеревались осмотреть Собор Святой Софии.