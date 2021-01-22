Вызов официанта с колой: Байден убрал из Овального кабинета "кнопку Трампа"

Президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп является страстным сторонником диетической колы

Президент США Джо Байден убрал со своего стола в Овальном кабинете красную кнопку, которую установил его предшественник Дональд Трамп для вызова официанта с диетической колой. Об этом пишет The Hill.

В частности, об этом стало известно благодаря новым фотографиям Байдена, которые появились в четверг. На них уже можно заметить, что кнопка, которую когда-то установил Трамп - удалена.

К слову, экс-президент США Дональд Трамп является страстным поклонником диетической колы. Так, за время его каденции при использовании кнопки, сотрудник Белого дома приносил ему банку колы. Отмечается, что республиканец выпивал 12 банок в день.

По словам бывшей помощницы Белого дома Крис Симс, Трамп также использовал красную кнопку как способ шутить над посетителями, делая вид, что это ядерная кнопка.

"Неожиданно он нажал кнопку. Не зная, что делать, гости смотрят друг на друга с поднятыми бровями. Через несколько минут в комнату вошел официант, неся на серебряном подносе стакан, наполненный диетической колой, и Трамп взорвался от смеха", – написал Симс в своей книге "Команда гадюк".

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что бывший глава страны Дональд Трамп оставил ему очень "великодушное письмо" перед тем, как покинуть Белый дом.