Азербайджан "запретил" журналистам и врачам умирать от коронавируса

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В стране предусматривается наказание за публикацию новостей о смерти журналистов или врачей

Власти Азербайджана запретили средствам массовой информации сообщать о смерти журналистов и врачей от коронавирусной болезни. Об этом сообщает JAMnews со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, вчера, 28 июля, Общественное телевидение Азербайджана обнародовало новость о смерти своего бывшего главного редактора Амраха Фаганоглу в результате заражения коронавирусом COVID-19. Новости об этом были обнародованы на некоторых вебсайтах, однако через некоторое время все эти публикации удалили.

Один из журналистов телеканала на условиях анонимности рассказал, что внутри редакции раздали указания, где за публикацию новостей о смерти журналистов и врачей от коронавирусной болезни предусматривается наказание, какое именно — неизвестно.

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Ранее сообщалось, что Кабинетом министров Украины предусмотрены выплаты медицинским работникам, которые заболели коронавирусом, до 630 тыс. грн. В случае смерти медика от COVID-19 сумма выплат родственникам составляет до 1,576 млн грн.