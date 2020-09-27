Австралийские аборигены требуют от Google удалить с карт изображения с вершины священной горы Улуру

Согласно сообщению, аборигены обратились к компании через австралийскую Службу национальных парков и дикой природы (Parks Australia). Именно ей коренные народы сдают в аренду свои земли.

Служба попросила Google удалить на картах изображения верхней части священного места. Функция просмотра улиц в формате 360 градусов позволяет любому виртуально попасть туда, однако это нарушает установленный ранее запрет на посещение Улуру.

Parks Australia сообщили, что "предупредили Google о создании пользователями изображений с вершины Улуру, которые разместили на их картах".

В свою очередь, австралийское подразделение компании заявило, что уже работает над удалением изображений. Там говорят, что сделают это в течение суток.

"Мы понимаем, что национальный парк Улуру-Ката-Тьюта является очень священным для коренного населения. Как только Parks Australia забеспокоился насчет этого, мы удалили изображение", - отметил представитель Google.

Справка:

Скала Улуру (на языке аборигенов священная) — это большой овальный оранжево-бурый массив гор в центре Австралии. Она 335 м высотой, 2,4 км длиной и 1,6 км шириной.

Каменное сооружение уходит вглубь земли больше, чем на 6 км. Основание изрезано пещерами с наскальными рисунками и резьбой по камню, которые для коренного народа имеют магическое значение.

Национальный парк Улуру - Ката-Тьюта был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году он добавлен в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт.

В ноябре 2017 года Совет национального парка Улуру-Ката-Тьюта единогласно решила, что восхождение на гигантский красный монолит Улуру запретят с 26 октября 2019 года, в 34-ю годовщину передачи скалы его традиционным владельцам аборигенам в 1985 году.

В парке считают, что восхождение туристов на вершину оскорбляет чувства коренного населения, для которых это культовое место.

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Ранее сообщалось, что на западном побережье острова Тасмания, который является отдельным штатом в составе Австралии, выявили почти три сотни китов, 90 из которых погибли.

Впоследствии появилась информация, что в результате массового выброса китов на берег австралийского острова Тасмания погибли 380 из почти 500 животных.