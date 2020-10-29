Американец к Хэллоуину украсил свой участок очень реалистичными "трупами": Поверила даже полиция

"Украшенный" дом в Техасе Fox News / Steven Novak

Мужчина каждый день поддерживает реалистичность инсталляции, поливая "трупов" искусственной кровью

В американском штате Техас местный житель украсил дом на Хэллоуин макетами окровавленных трупов, поэтому соседи несколько раз вызывали полицию из-за реалистичность установки. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что Стивен Новак является художником и вместо стандартных тыкв, пауков и летучих мышей он украсил дом "человеческими трупами", которые на самом деле являются куклами. В общем художник разложил четыре куклы: одной из них раздавил голову сейфом, другой вонзил бензопилу в спину, а в голову третьей – чем. Распиленные части четвертой куклы человеческого роста он положил в мешок для трупов. При этом свою инсталляцию под полив 75 литрами искусственной крови.

Как сообщил сам автор ужасающей композиции, к нему уже дважды приходила полиция – и это только тогда, когда он был дома. В то же время соседи мужчины сообщают, что полицейские машины проезжают мимо его дома несколько раз в день.

По словам художника, полицейским нравится инсталляция и общение с ними проходит спокойно, но они обязаны реагировать на подобные вызовы. "Полицейские выстроились у двери, и когда я открыл ее, они спросили, мое ли это. Я сказал: "Вы имеете в виду кровь и тела? Да, это мое", – поделился Новак впечатлениями об одном из визитов полиции.

Сейчас же художник имеет другие хлопоты, ведь ухаживать за инсталляцией приходится каждый день. В частности, дожди смывают бутафорскую кровь, поэтому приходится поливать "трупы" свежей. Мужчина заявил, что делает это утром, чтобы ужасать собачников и бегунов.

Новости по теме: На Хэллоуин украинцы смогут увидеть "голубую" Луну

Напомним, недавно в Германии возбудили дело против 71-летнего мужчины, который держал "социальную дистанцию", разгоняя людей вокруг себя перцовым баллончиком. Муж опрыскал бегунов, а затем супружескую пару, которая проезжала на велосипедах.