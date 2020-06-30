Александра Клитина откровенно призналась: "Да, у меня сделана грудь. У меня был детский комплекс"

Александра Клитина Скриншот видео

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина призналась, что у нее искусственная грудь.

Такое откровенное признание она сделала в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Если так страну интересует моя грудь, я скажу: вообще, есть ли у людей логика, может быть у женщины, которой уже почти 40 лет, такая грудь натуральная? Да, у меня сделана грудь. У меня был детский комплекс – у меня груди никогда не было, и я решила сделать себе грудь. Поэтому, пожалуйста, можете снова хайпить меня и говорить, что у меня силиконовая грудь. Пожалуйста, делайте мне рейтинги", – сказала Александра Клитина.

Новости по теме: Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом

Напомним, 18 ноября была опубликована запись разговора депутатов "Слуги народа", где упоминалось, что одна из заместителей министра получила свою должность "через постель". В Тelegram-каналах заявили, что речь идет об Александре Клитиной – заместителе министра транспорта и инфраструктуры.

А уже 27 ноября Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александру Клитину.

30 июня бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которую уволили после секс-скандала, объявила о создании своей партии. Такой амбициозный шаг она решила сделать для борьбы с коррупцией и чтобы разобраться с "политическими проститутами".