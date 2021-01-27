live
Новости » Курьезы Читати новину українською

69 человек внезапно стали долларовыми миллионерами после инаугурации Байдена

Джо Байден REUTERS

Призер лотереи Powerball сорвал джекпот в 730 миллионов долларов в штате Мэриленд примерно через 12 часов после вступления Байдена в должность

За шесть дней после инаугурации нового президента США Джо Байдена 69 человек по всей стране выиграли миллион и более долларов в лотерее. Об этом сообщает Newsweek.

Призер лотереи Powerball сорвал джекпот в 730 миллионов долларов в штате Мэриленд примерно через 12 часов после вступления Байдена в должность. Два дня спустя в Мичигане был продан счастливый билет лотереи Mega Millions с призом в один миллиард долларов. Это третий миллиардный джекпот в истории США.

В общей сложности, за первые четыре дня президентского срока Байдена обладатели 69 счастливых билетов стали долларовыми миллионерами.

Розыгрыши Powerball проводятся на территории нескольких штатов по средам и субботам. Джекпот в этой лотерее составляет не менее 20 миллионов долларов, а обычные призы — один и два миллиона долларов. Розыгрыши Mega Millions проводятся по вторникам и пятницам.

Новости по теме: Миллионеров в Украине стало почти вдвое больше, - ГНС

Напомним, в Индонезии гробовщик Джошуа Хутагалунг стал миллионером после того, как обломок метеорит упал на крышу его дома. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина, Балканы и Кавказ получат от ЕС 28 млн евро помощи Франция запретила носить в общественных местах пошитые дома маски В Турции создали спрей для носа, который убивает коронавирус за минуту В Польше больного COVID-19 украинца выгнали из арендованной квартиры
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Илья Кива | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Тарифы раздора. Локдаун VS Экономика. Легализация оружия? | Ток-шоу