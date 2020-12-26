Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА. Что о нем известно

Андрей Бойчук и Владимир Зеленский Офис президента Украины

Соответствующий указ был подписан в четверг

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что соответствующий указ был подписан Зеленским в четверг, 24 декабря. Во время вручения Бойчуку служебного удостоверения президент пожелал новому главе Ивано-Франковской облгосадминистрации вдохновения и добросовестного труда на благо области.

Справка

Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске, последние же 10 лет проживал в Киеве. В 2000 году мужчина окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик.

Новый глава ОГА работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов, а с 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

В 2014 году во время событий на Майдане стал сотником Самообороны. После Революции достоинства был назначен на должность помощника министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

Позже Бойчук возглавил департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля, а также занимался волонтерской помощью военным и является учредителем одного из благотворительных фондов.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений относительно трех областных государственных администраций. Предполагалось, что кадровые перестановки состоятся в Запорожской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.