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Видео дня: Из-за непогоды на Прикарпатье "потекли" дороги

По прогнозам синоптиков, пик непогоды ожидают 24 июня

Сильные паводки на Буковине и Прикарпатье МВД Украины

В Ивано-Франковской облгосадминистрации заявили, что из-за непогоды в регионе подтоплены несколько сотен хозяйств, а завтра ситуация с погодой ухудшится. Об этом рассказал глава ОГА Виталий Федорив, сообщает Galka

По его словам, произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, также были повреждены дороги государственного значения.

"В Микуличине произошел сдвиг грунта. Движение транспорта идет. На дороге работает спецтехника. Кроме того, полностью перекрыта дорога "Криворивня – Черновцы", - рассказал Федоров и добавил, что из опасных районов эвакуировали беременных женщин. 

Кроме этого, для "отрезанных" населенных пунктов благотворители собрали три тонны продуктов, которые раздадут жителям.

Также глава ОГА уточнил, что за помощью будут обращаться к руководству страны: "Будем обращаться к президенту и премьер-министра, чтобы выделили из резервного фонда средства на восстановление поврежденных объектов: мостов, дамб, дорог"

Относительно подсчета убытков, то Федоров уточнил, что с этим вопросом пока не до конца понятно, поскольку пик непогоды в регионе ожидают в среду, 24 июня. 

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Напомним, ранее премьер-министра Украины Денис Шмигаль дал поручение разработать комплекс неотложных мер для ликвидации последствий непогоды в западных регионах Украины

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