В Яремче обвал дороги разрушил трубу – местные остались без воды
Специалисты начали ремонтные работы для ликвидации аварии
В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в результате местные жители временно остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.
"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод . Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии", – говорится в сообщении.
Как отмечается, водоснабжение в городе было прекращено во вторник, 23 июня, в 15:00. На следующий день в город подавали незначительное количество воды, которая осталась в бассейнах ПУВКХ г. Яремче. Однако, после 13:00 водоснабжение было приостановлено до окончательной ликвидации аварии.
"После ликвидации аварии водоснабжение будет восстановлено. Просим прощения за неудобства", – отметили в администрации ПУВКХ.
Напомним, накануне в Ивано-Франковской области сильные дожди, грозы и штормовой ветер послужили причиной гибели по меньшей мере трех человек, а также повредили и остановили транспортное сообщение.