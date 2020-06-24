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В Яремче обвал дороги разрушил трубу – местные остались без воды

Обвал дороги в Яремче Фото из открытых источников

Специалисты начали ремонтные работы для ликвидации аварии

В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в результате местные жители временно остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба водоканала. 

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод . Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии", – говорится в сообщении. 

Как отмечается, водоснабжение в городе было прекращено во вторник, 23 июня, в 15:00. На следующий день в город подавали незначительное количество воды, которая осталась в бассейнах ПУВКХ г. Яремче. Однако, после 13:00 водоснабжение было приостановлено до окончательной ликвидации аварии.

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"После ликвидации аварии водоснабжение будет восстановлено. Просим прощения за неудобства", – отметили в администрации ПУВКХ. 

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Напомним, накануне в Ивано-Франковской области сильные дожди, грозы и штормовой ветер послужили причиной гибели по меньшей мере трех человек, а также повредили и остановили транспортное сообщение. 

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