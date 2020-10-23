В Коломые все врачи инфекционной больницы заболели COVID-19, лечить пациентов некому

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Сейчас пациентов с COVID-19 обслуживает средний и младший персонал

В Коломыйской инфекционной больнице Ивано-Франковской области все врачи заболели коронавирусом COVID-19, поэтому сейчас пациентов обслуживает средний и младший персонал. Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Слюзар.

По его словам, всего в медучреждении работают 17 врачей. В частности среди инфицированных и главный врач, который продолжает "решать все хозяйственные вопросы прямо в больнице".

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Кроме этого, Слюзар отметил, что статистика заболеваемости коронавирусом в городе "меняется к худшему".

"В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - с подозрением", — отметил мэр Коломыи.

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Напомним, по состоянию на утро 23 октября в Украине зафиксировано 330 396 случаев коронавирусной болезни COVID-19 за минувшие сутки в стране зафиксировали уже третий антирекорд - 7 517 новых случаев.