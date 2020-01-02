В Карпатах нашли одинокую туристку, которая потерялась в первый день нового года

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Туристка с Киевской области потеряла ориентировку

В Ивано-Франковской области в Карпатах нашли туристку, которая потерялась после того, как решила самостоятельно уйти в горы 1 января. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в первый день года в 19:40 спасатели в Яремче Ивано-Франковской области получили сообщение о том, что в районе горы Яворник потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в одном из отелей.

Как оказалось, туристка самостоятельно пошла на гору и потеряла ориентировку. С помощью мобильной связи спасатели нашли ее уже в 22:05 и сумели привести в безопасное место.

Напомним, вчера, 1 января, во Львовской области в Славском остановился кресельный подъемник, в результате чего 74 человека, застрявших в воздухе, пришлось снимать спасателям. Оказалось, что остановку подъемника вызвал выход из строя трансформаторной подстанции.

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Ранее сообщалось, что в Украине 31 декабря, а также в новогоднюю ночь в результате пожаров погибли девять человек, еще семеро получили травмы. Спасатели зафиксировали 84 возгорания.