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В Ивано-Франковской области усиливают карантин

Снова прекращают работу спортзалов и учреждений культуры

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковской области решили снова ужесточить карантинные ограничения, в частности деятельность учреждений культуры и спорта. Об этом сообщает в Facebook Ивано-Франковский городской совет. 

Согласно сообщению, во время внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили:

  • Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.
  • Приостановить деятельность заведений культуры, в частности с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного лица на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

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Как отмечается, одновременно в регионе разрешили проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв. м.

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Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины готовит для регионов документ с условиями для усиление карантинных ограничений

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