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В Ивано-Франковской области три человека стали жертвами непогоды

Удару стихии подверглась большая часть региона

Непогода на Прикарпатье

 Нацполіція

В результате значительного ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской области погибли три человека, а также значительно повреждено или остановлено транспортное сообщение. Об этом заявил председатель областной госадминистрации Виталий Федорив, сообщает пресс-служба ведомства.  

"Ситуация на Прикарпатье является чрезвычайно сложной. На двух дорогах государственного значения полностью заблокирован проезд, с 19-ю населенными пунктами отсутствует транспортное сообщение", - рассказал Федоров. 

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Кроме этого, он уточнил, что в настоящее время большая часть области подверглась удару стихии, которая унесла жизни трех людей. Также были подтоплены сотни домов, разрушены десятки километров дорог, повреждены автомобильные и пешеходные мосты, дамбы.

Что касается нанесенного ущерба, то по предварительным подсчетам, для восстановления инфраструктурных объектов необходимо более 400 млн гривен, которых в областном бюджете нет. 

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Напомним, ранее премьер-министра Украины Денис Шмигаль дал поручение разработать комплекс неотложных мер для ликвидации последствий непогоды в западных регионах Украины

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