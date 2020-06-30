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В Ивано-Франковской области разоблачили пограничников, которые продавали информацию из базы данных ГПСУ

Продажа данных пограничниками в Ивано-Франковской области СБУ

Их клиентами были участники криминальных группировок

В Ивано-Франковской области киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили действующего и бывшего пограничников, которые занимались продажей информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд.

Как отмечается, свои "услуги" пограничники предлагали через специализированные интернет-сервисы, а оплату от заказчиков получали на банковские карты.

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В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса. Материалы дела направлены в суд.

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Напомним, в понедельник, 29 июня, полностью возобновили работу четыре пункты пропуска на украинско-венгерской границе.

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