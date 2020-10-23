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В Ивано-Франковской области отстранили от службы священника, который хотел стать областным депутатом

Фото из открытых источников

Речь идет об отстранении на три месяца

Коломыйская епархия Украинской Греко-Католической Церкви наказала священника Николая Мединского, который выдвинул свою кандидатуру на выборы депутатов областного совета. Об этом священник написал на своей странице в Facebook.

Как отмечается, УГКЦ издала внесудебный декрет суспенди, который предусматривает отстранение Мединского от священнодействия сроком на три месяца.

Кроме этого, священнику запретили также использование церковных знаков отличия и выезды с капелланским служением. 

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Такие действия епархии священник раскритиковал на своей странице в соцсети и отметил, что "конечно выбирает служение в церкви", однако ему очень обидно, что не может "нести служение Богу и Украине". 

"Жаль, что имея желание продолжить начатое, и кроме совестного исполнения обязанности священника и духовного заниматься вверенной мне общиной, еще и используя свою практику и авторитет весомо влиять отстаивая благополучие и развитие общин на местах. Меня кладут перед выбором!"- говорится в заметке священника. 

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Напомним, в пятницу, 23 октября, в Украине завершается предвыборная агитация за кандидатов на местных выборах, во время которой правоохранители открыли 556 дел из-за нарушения кампании. 

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