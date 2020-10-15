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В Ивано-Франковской области на взятке поймали начальника областного бюро судмедэкспертизы

Взятку требовали за получение должности в учреждении

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении четырех тысяч долларов взятки начальника Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, чиновник требовал взятку от подчиненного за повышение по должности. Также руководитель привлек для получения денег в качестве посредника другого работника учреждения.

Злоумышленников задержали при получении части суммы. Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли всю сумму неправомерной выгоды.

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Как отмечается, задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Следует заметить, что в судебных органах уже рассматривается дело, начатое в 2018 году по материалам СБУ по обвинению руководителя областного бюро судебно-медицинской экспертизы в совершении аналогичных преступлений.

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Напомним, недавно правоохранители задержали должностных лиц одного из городских советов Черновицкой области на получении взятки от местных предпринимателей. 

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