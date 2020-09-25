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В Ивано-Франковской области более ста человек отравились в столовой, почти половина попала в больницу, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Сейчас в медучреждениях находится 44 человека

В городе Коломыя Ивано-Франковской области 24 сентября за помощью к медикам обратился 101 человек с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, к спасателям поступила информация о том, что в лечебные учреждения, с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении.

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Установлено, что все пострадавшие употребляли пищу в столовой ООО "Леони" (г. Коломыя). Сейчас проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

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Напомним, недавно в Сарненском районе Ровенской области правоохранители начали расследование отравления 68 учеников одной из школ.

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