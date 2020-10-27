В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для пациентов с коронавирусом

В Украине занято почти 60% больничных коек Фото из открытых источников

Всего в больницах города находятся 399 человек с подозрением или подтвержденным коронавирусом

В Ивано-Франковске заполнены все больничные койки для лечения коронавирус. Об этом в ходе совещания сообщила начальница департамента здравоохранения Ивано-Франковска Мария Бойко, передает "РБК-Украина".

По ее словам, вчера в больнице были госпитализированы из-за COVID-19 еще 44 пациента.

"По состоянию на сегодняшнее утро в наших стационарах госпитализированы с пневмониями и подозрениями на пневмонию 399 человек. В Центральную городскую больницу - 265 человек, в Первую городскую больницу - 134. То есть всем места заняты", - сказала Бойко.

Она добавила, что за выходные в Ивано-Франковской объединенной территориальной общине подтвердили заболевание 366 человек, из которых 350 - жители Ивано-Франковска. За время пандемии в ОТГ заболели 6686 человек, из них 6497 - в самом Ивано-Франковске.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Ивано-Франковского городского совета относительно обжалование установленных Кабинетом министров красной, оранжевой, желтой и зеленой зон карантина.