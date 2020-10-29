В Ивано-Франковске учеников средних и старших классов переводят на дистанционное обучение

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Ученики младших классов будут посещать уроки очно

С понедельника, 2 ноября, в школах Ивано-Франковска ученики 5-11 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив, сообщает Kurs.

По его словам, завтра все школьники еще пойдут на очное обучение, а с понедельника посещать школы будут только учеников младших классов.

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"Прошу департамент образования с понедельника посмотреть. 1-4 класс мы оставляем на очном обучении, 5-11 все-таки перевести на дистанционное обучение с понедельника. 1-4 класс – мы понимаем – это больше как детский сад, а 5-11 перевести на дистанционную форму обучения. Завтра еще доучимся, а с понедельника на дистанционную форму", - заявил городской голова во время заседания исполнительного комитета.

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Напомним, ранее стало известно, что после окончания осенних каникул школы в красных зонах Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы.