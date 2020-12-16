В Ивано-Франковске на улице возле дома нашли мертвым мужчину

Фото с места происшествия в Ивано-Франковске Национальная полиция Ивано-Франковской области

Умершим оказался 35-летний местный житель

На одной из улиц Ивано-Франковска обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, 16 декабря, в 08:20 поступило сообщение о том, что на улице Вовчинецкой в Ивано-Франковске обнаружено тело неизвестного мужчины без признаков жизни. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и криминалисты.

Правоохранители установили личность умершего – это 35-летний местный житель, который проживал в том же доме, где обнаружили тело.

В ходе предварительного осмотра на теле умершего обнаружены телесные повреждения. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, для выяснения характера телесных повреждений.

По данному факту происшествия начато уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

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