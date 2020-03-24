В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры
Они контактировали с женщиной, которая накануне умерла
Среди зараженных коронавирусом в Украине, о которых сообщалось ранее, есть две медсестры из Ивано-Франковска. Об этом изданию "Громадське" сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, у медработниц стабильное состояние и они не требуют реанимационных мероприятий.
Согласно информации, инфицированные медсестры контактировали с 65-летней женщиной, которая накануне умерла.
В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести. Среди симптомов у медсестер температура и кашель.
Отмечается, что это не новые случаи инфицирования коронавирусом. Их персоны - среди тех пяти, о которых сообщалось ранее.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.