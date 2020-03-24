В Ивано-Франковске коронавирусом заболели две медсестры

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Они контактировали с женщиной, которая накануне умерла

Среди зараженных коронавирусом в Украине, о которых сообщалось ранее, есть две медсестры из Ивано-Франковска. Об этом изданию "Громадське" сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, у медработниц стабильное состояние и они не требуют реанимационных мероприятий.

Согласно информации, инфицированные медсестры контактировали с 65-летней женщиной, которая накануне умерла.

В настоящее время они находятся в состоянии средней тяжести. Среди симптомов у медсестер температура и кашель.

Отмечается, что это не новые случаи инфицирования коронавирусом. Их персоны - среди тех пяти, о которых сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19.