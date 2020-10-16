В Ивано-Франковске из-за красной зоны ничего не изменится, – городской голова

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

По словам мэра Ивано-Франковска, в городе будет разрешена работа транспорта и заведений торговли

В Ивано-Франковске все заведения торговли будут работать в обычном режиме несмотря на красную зону карантина, а решение по школам появится позже. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Фейсбук.

По словам главы города, транспорт в Ивано-Франковске работать в режиме спецперевозок или даже в обычном режиме, как и поезда. "Франковск, Тернополь, Хмельницкий – красная зона! Но выглядит, из обещаний Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местных властей", сказал Марцинкив.

Кроме того, мэр города заявил, что предложения по форме обучения в школах, обычной или дистанционной, он ожидает от родителей и учителей.

Напомним, вчера, 15 октября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 19 октября. Город Ивано-Франковск попал в красную зону.

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Сегодня стало известно, что Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ослабила ограничения в регионах красной зоны карантина. В частности, во всех районах и населенных пунктах красной зоны разрешили работу общественного транспорта.