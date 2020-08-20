Смертельное ДТП в Ивано-Франковске: Авто въехало в дом

ДТП Фото из открытых источников

На месте происшествия погибла женщина, три человека госпитализированы

В городе Ивано-Франковск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате которого есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, сегодня, 20 августа, около 04:19 на улице Рабочей произошло ДТП. Как выяснилось, легковой автомобиль Daihatsu въехал в угол дома.

На момент инцидента в автомобиле находилось четверо людей – трое взрослых и один ребенок.

Прибывшие по вызову спасатели провели мероприятия по деблокированию пострадавших. Ребенок и двое взрослых госпитализированы каретами скорой неотложной медицинской помощи в областную клиническую больницу, одна женщина погибла на месте происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области вблизи г. Скадовск в результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей.